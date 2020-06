Info

Der Rennclub Saarbrücken gratuliert seinem sportlichen Ehrenmitglied Maxim Pecheur zum 500. Sieg im Rennsattel. Den Jubiläumstriumph errang der 29-Jährige am 21. Mai auf der Galopprennbahn in Hannover mit der Stute Oriana. Werner Schmeer vom Rennclub hatte den in Saarbrücken aufgewachsenen Pecheur mit Rennpferden in Kontakt gebracht. Am 6. März 2011 landete Pecheur in Dortmund seinen ersten Sieg. Höhepunkte in der Karriere des Spitzen-Jockeys waren sein Erfolg im Deutschen Derby 2017 in Hamburg mit dem Hengst Windstoß und der Triumph 2019 im Henkel-Preis der Diana, dem Stutenderby in Düsseldorf im Sattel von Diamanta. Am Pfingstwochenende war Pecheur allerdings zum Zuschauen verurteilt. Nach einem Ritt in Düsseldorf wurde er von der Rennleitung wegen „Schädigung des Ansehens des Rennsports“ für drei Renntage gesperrt. Was genau Pecheur vorgeworfen wurde, veröffentlichte der Dachverband Deutscher Galopp nicht.