Kostenpflichtiger Inhalt: Maximal 540 Gäste am Tag dürfen ins Schwarzenbergbad : Stadt will Freibäder am 13. Juni öffnen

Foto: Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH

Saarbrücken Dezernent Schindel stellte im Sportausschuss das Hygiene-, Nutzungs- und Sicherheitskonzept vor.

Die vier Saarbrücker Freibäder sollen ab 13. Juni Badegäste empfangen können. Diesen geplanten Öffnungstermin nannte Stadtwerke-Sprecherin Ulrike Reimann am Donnerstag der SZ, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der Saarbrücker Bäder. Wer dann das Schwarzenbergbad am Rotenbühl, das Freibad Dudweiler oder die Außenbereiche der Kombibäder in Fechingen und Altenkessel besuchen möchte, muss sich allerdings auf Einschränkungen gefasst machen.

Wie diese aussehen könnten, ließ der Saarbrücker Sport- und Sicherheitsdezernent Harald Schindel am Mittwoch in der Sitzung des Sportausschusses der Landeshauptstadt durchblicken. Der Linken-Politiker stellte dabei auch das Hygiene-, Nutzungs und Sicherheitskonzept vor, das an diesem Freitag in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates der Saarbrücker Bäder beschlossen werden soll.

Das Konzept sieht zusammengefasst so aus: Eintrittskarten zum Preis von 4,20 Euro für Erwachsene und 2,20 Euro für Kinder und Jugendliche sollen nur online erhältlich sein. Pro Käufer sollen maximal fünf Tickets pro Bad verkauft werden, höchstens sieben Tage im Voraus. Dabei gelten sowohl auf den Liegeflächen als auch im Wasser Abstandsregeln. Geschwommen wird im Kreisverkehr, für Spielplätze im Bad gelten die Regeln, wie sie auch von anderen Spielplätzen bekannt sind.

Hinzu kommen Besucher-Obergrenzen: In Fechingen sollen 410, in Altenkessel 360, in Dudweiler 410 und im Schwarzenbergbad 540 Gäste pro Tag zugelassen werden. Diese sollen nach einem Drei- oder Vier-Schichten-Modell ins Bad kommen. Vor und nach jeder Schicht wird gründlich gereinigt. Mehr Aufwand bei weniger Gästen, das bedeutet ein höheres Defizit. Wie Schindel ausführte, würde es zu Mindereinnahmen von über 450 000 Euro führen, würden die Bäder komplett geschlossen bleiben. Eine Wiederöffnung unter Auflagen verursache Mindereinnahmen von 260 000 Euro. Der Dezernent ergänzte: „Da andere Kommunen bereits angekündigt haben, ihre Bäder nicht zu öffnen, müssen wir auch vermehrt mit Gästen von außerhalb rechnen. Das wird den Druck noch erhöhen.“

Ein Parallelbetrieb mit Badegästen und Vereinstraining sei nicht vorgesehen. „Da haben wir schon viele Nachrichten von Bürgern, die das nicht möchten“, sagte Schindel im Sportausschuss. „Man muss dabei auch bedenken, dass die Zahl der Trainingsteilnehmer ja von der Zahl der täglich möglichen Besucher nochmals abgehen würde.“

Die Stadt habe den Vereinen angeboten, das Training ins Dudweiler Hallenbad zu verlegen. Nach dem Insolvenz-bedingten Wegfall des Beckens im Spaßbad Calypso will Schindel erkunden, ob im Schwimmbad an der Hermann-Neuberger-Sportschule noch Kapazitäten verfügbar sind.