Gießerei in Brebach : Aus nach 264 Jahren für Saarbrücker Gusswerke

Saarbrücken Die Eisengießerei wird ihren Betrieb Ende Juni endgültig einstellen. Darüber wurde die Belegschaft am Mittwoch informiert.

Abel, der das Unternehmen seit November 2019 leitet, als das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, sondierte in dieser Zeit zahlreiche Varianten, um zumindest eine Restfertigung aufrecht zu erhalten. Auch die Landesregierung stand Gewehr bei Fuß, um bei Bedarf mit einer Bürgschaft einspringen zu können. Doch Deutz konnte eine Mindestmeng von 24 000 Tonnen an Gusserzeugnissen pro Jahr nicht garantieren, so dass am Ende auch hier keine Hoffnung mehr zu erwarten war. Erschwerend kamen am Ende die Belastungen aus der Corona-Krise hinzu, die nicht nur den Autobauern, sondern auch ihren Zulieferern erheblich zusetzt. Seit April war das Werk nur noch zu 15 Prozent ausgelastet. „Ein kostendeckender Geschäftsbetrieb ist ab Juli daher nicht mehr möglich“, sagte Abel. Mit etwa 40 Leuten wird das Werk jetzt noch abgewickelt.