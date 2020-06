Brand in Burbach : Feuerwehr rettet neun Menschen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Burbach Nach einem Brand im Keller eines Hauses in der Ottstraße in Burbach hat die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch neun Menschen gerettet. Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich bereits zwei Personen in Sicherheit gebracht, meldet die Wehr.