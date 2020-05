Blaulicht : Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Winterbach Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 4.55 Uhr auf der L 133 zwischen Bliesen und Winterbach gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Autofahrer aus St. Wendel diese Strecke in Richtung Winterbach.

Kurz vor der Einmündung Lämmergraben kam ihm ein Pkw entgegen, der sich nach Angaben des St. Wendelers bereits ein Stück auf dessen Fahrbahnseite befand. Der Mitteiler habe noch versucht, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Dies gelang aber nicht mehr vollständig, so dass es letztendlich zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Durch das Ausweichmanöver verlor der St. Wendeler allerdings die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Sein Auto wurde erheblich beschädigt. Er wurde leicht verletzt.

Der entgegenkommende Pkw hielt an der Unfallstelle nicht an, sondern flüchtete weiter in Richtung Bliesen, teilt der Polizei-Sprecher weiter mit. Der Außenspiegel des Fahrzeugs des Flüchtigen wurde durch den Verkehrsunfall abgerissen und an der Unfallstelle sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht daher Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.