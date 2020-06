Saarbrücken Von Saarbrücken aus in die Welt: Das ist das Ziel des Saar-Beitrags zum internationalen „Beethoven Pastoral Project“.

„Unter Bäumen“ heißt eine Video-Musik-Produktion, die heute am „Weltumwelttag 2020“ digital via Internet ihren Weg von Saarbrücken aus rund um den Globus nehmen soll. Eingebettet ist der Saar-Beitrag in das internationale „Beethoven Pastoral Project“. Es geht auf eine Idee zurück, die bei der Bonner Weltklimakonferenz 2017 geboren wurde. Angesichts des nahen Beethoven-Jahres hatte man dort den Einfall, Ludwig van Beethovens Sechste Sinfonie (1808), „Pastorale“, genannt, in den Fokus zu rücken: Künstler aller Länder und Kontinente sollen sich mit ihrer eigenen Handschrift dieses naturverbundenen Opus‘ annehmen. Schirmherr des Beethoven Pastoral Projects ist UN-Generalsekretär António Guterres.