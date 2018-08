später lesen Friedenserziehung Wie geht Friedenserziehung in der Schule? Teilen

Begleitend zur Ausstellung „Frieden geht anders“ findet am Mittwoch, 29. August, um 19.30 Uhr in der Ludwigskirche in Saarbrücken ein Gesprächsabend zum Thema „Friedenserziehung in der Schule“ statt. red