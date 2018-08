Vortrag über die Integration von Flüchtlingen in Jordanien

Der Flüchtlingsstrom hat Deutschland unvorbereitet getroffen. 2015 wurden rund 900 000 Flüchtlinge in Deutschland gezählt. 2016 hat sich die Lage mit rund 280 000 Flüchtlingen wieder etwas entspannt. 2017 wurden 186 000 Asylsuchende registriert. n Jordanien mit zehn Millionen Einwohnern leben mehr als 600 000 syrische Flüchtlinge. Jordaniens Regierung geht von 1,3 Millionen Syrern aus. In dem Vortrag werden die Chancen der Integration der Flüchtlinge in die jordanische Gesellschaft, aber auch die damit verbundenen Risiken dargestellt.