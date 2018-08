Spaziergang durch die Mainzer Straße

Johann mit der frühen Industrialisierung wirtschaftlich aufblühte. Seit 1792 steht das bis heute weitgehend unveränderte Gasthaus Horch an der oberen Mainzer Straße und dokumentiert den Beginn der städtebaulichen Erweiterung Richtung Osten. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert entstand ein mit Kleingewerbe durchsetztes Wohngebiet. Treffpunkt zu dem rund zweistündigen Rundgang mit Gesine Kleen, Kunsthistorikerin, ist um 14.30 Uhr der Brunnen Ecke Bleich-/Obertorstraße, zu erreichen mit Bus R10,126,506 bis Haltestelle „St. Johanner Markt“. Die Führung kostet acht Euro (ermäßigt sechs Euro). Für Vereinsmitglieder frei.

Am Sonntag, 2. September, bietet Geographie ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband eine Wanderung durch das wilde Netzbachtal an. Treffpunkt zu der rund vierstündigen Wanderung mit dem Geographen Markus Kumpf ist um 11.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz im Netzbachtal. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos.

Infos und Anmeldeformular unter Tel. (0681) 301 402 89 oder im Internet.