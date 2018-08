später lesen Starkregen Bürgerversammlung zu Unwetterschäden Teilen

Twittern







Der Starkregen am 31. Mai und 1. Juni hat in der Straße „In der Hahnenklamm“ in Bübingen erhebliche Schäden verursacht. Bei einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr im Mehrzweckraum der Freiwilligen Ganztagsgrundschule in der Bergstraße 63 in Bübingen soll ein Überblick über die bestehenden Schäden in der Straße gegeben werden.