Nach umgekipptem Baum und Straßensperrung War die umgestürzte Kastanie in der Scheidter Straße ein Einzelfall?

Die erst sanft, dann stärker ansteigende Straße führt aus der Stadt hoch Richtung Rotenbühl. Links und rechts am Straßenrand parken Autos, es leuchten Lichter und in regelmäßigen Abständen stehen gut 20 Meter hohe Kastanien. Etwas oberhalb der Stelle, wo am linken Straßenrand die hellen Glühbirnen des Restaurants Jouliard leuchten, klafft jetzt ein Loch in der Allee.