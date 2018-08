Gersweiler Reiter laden zum Kinder- und Jugendturnier

Der Verein verfügt über eigene Schulpferde. Mittlerweile sind etwa 100 Kinder und Jugendliche in der reiterlichen Ausbildung. Am Turnier selbst werden Reiter und Reiterinnen aus dem ganzen Saarland erwartet. Bislang haben schon über 150 ihre Teilnahme zugesagt. Ausgeschrieben sind acht Prüfungen, in denen das Leistungsspektrum in Dressur und Springen beurteilt werden soll. In den Jugendreiterprüfungen wird die Basisarbeit in den drei Grundgangarten des Pferdes beurteilt: Schritt, Trab und Galopp. Aber auch für Fortgeschrittene sind entsprechende Prüfungen vorgesehen. So wird das gesamte Leistungsspektrum geprüft. Die Prüfungen beginnen um 8.30 Uhr.