Öffentlichkeitsfahndung : Saarbrücker Polizei sucht nach diesem Betrüger

Saarbrücken Großen Schaden hat der Gesuchte angerichtet, als er ein fremdes Konto plünderte.

Mit einem Foto der Überwachungskamera fahndet die Saarbrücker Polizei aktuell nach einem Mann, der sich bereits vor einigen Monaten an fremdem Geld bedient hat. Nach Angaben eines Behördensprechers hatte der Unbekannte zunächst eine EC-Karte aus einem gestohlenen Geldbeutel gezückt, um dann damit an einem Geldautomat der Volksbank in der Reichsstraße Bares abzuheben. Die Ermittler geben den Schaden im vierstelligen Bereich an. Bei seinem Betrug filmte ihn eine Überwachungskamera. Trotzdem ist der Täter bislang unbekannt. Deshalb gehen die Fahnder nun mit einem Bild an die Öffentlichkeit und setzen dabei auf Zeugen. Der Vorfall hat sich bereits am 22. April gegen 6.40 Uhr zugetragen.