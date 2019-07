Straßenverkehr : In Alt-Saarbrücken wächst der Pollerfrust

Alt-Saarbrücken Bewohner ärgern sich über nicht erbetene, nutzlose Sperr-Pfosten an der Notkirche und in der Spichererbergstraße.

Sie sind knallrot und weiß, und keiner kann genau sagen, warum diese Poller dort stehen. Seit Anfang April ist ein Teil des ehemaligen Taxistandes in der Alt-Saarbrücker Reppersbergstraße gesperrt. Dasselbe gilt für zwei Abschnitte der unweit des Schlosses gelegenen Spichererbergstraße. Anwohner sind wütend. Niemand habe die Poller gewollt. „Von uns ging das nicht aus. Eines Tages kamen Männer und fingen an zu malen“, sagt eine Nachbarin. Einen Grund für die Sperrfläche konnten ihr die Arbeiter nicht nennen. Christian Both, Inhaber eines kleinen Restaurants in der Straße, sagt, ihm habe man erklärt, die Sperrflächen sollten den Verkehr bremsen. Später kämen Blumenkübel drauf. Stattdessen kamen die Poller.