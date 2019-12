Kommentar : Ein alter Politiker fordert die jüngeren heraus

Gelegentlich werden ja die „alten, weißen Männer“ fürs Elend der Welt verantwortlich gemacht. Weil sie angeblich bremsen und ihnen die Zukunft der Welt egal ist, geht in Sachen Klimaschutz nichts voran, wird lamentiert.

Und nun kommt so ein alter, weißer Mann und lässt die wesentlich jüngeren Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber in der Stadtverwaltung und der Landesregierung ziemlich alt aussehen. Während die saarländische Verkehrsministerim Anke Rehlinger (SPD) seit Jahren erfolglos am ÖPNV inklusive Wabensystem rumdoktert und Ministerpräsident Tobias Hans offenbar bereit ist, jede neue E-Mobil-Ladestation persönlich zu umarmen, legt Hajo Hoffmann ein „Streitpapier“ vor, das mehr Wumms hat, als alles, was bisher in den Amtsstuben hin und her geschoben wurde.