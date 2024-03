Meinung Beschlossenes wieder verwerfen?

Ja, eine Gebundene Ganztagsschule ist für Eltern, die das nicht wollen, ein echtes Problem, das lässt sich nicht leugnen. Aber das ist eine von den Geschichten, bei denen es einfach nicht möglich ist, es allen Seiten recht zu machen. Und grundsätzlich ist es gut, dass es die Möglichkeit Gebundener Ganztagsschulen gibt. Nicht nur für berufstätige Eltern, auch gesellschaftlich. In Deutschland mag es besser aussehen, als in vielen anderen Ländern, aber eine echte Chancengleichheit für Kinder gibt es nicht, da sie nun mal in unterschiedlichen Verhältnissen aufwachsen. Eine richtige Ganztagsschule wird die das Problem nicht lösen, aber lindern.