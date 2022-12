Bücher für Weihnachten : Bücher mit Bezug zum Saarland gehen gut weg

St Ingbert „Das Buch spielt bei uns nach wie vor die Hauptrolle“, sagt Bruno de Simone. Der Buchhändler arbeitet bei „Klein Buch + Papier“ in der St. Ingberter Fußgängerzone. Eine Besonderheit hat er in diesem Weihnachtsgeschäft ausgemacht: „Normal verkaufen wir in dieser Zeit verstärkt hochpreisige Bildbände.

Bei der Literatur für Erwachsene zeichnet der Buchhändler das gleiche Bild wie die Damen in der nur wenige Meter entfernten Friedrich-Buchhandlung. Es ist die Bestseller-Liste, die in diesem Segment den Takt vorgibt. Sebastian Fitzek, aber auch Dörte Hansen und Charlotte Link verkaufen sich am besten. Aber auch die regionalen Titel, stellt Bruno de Simone fest, gehen in den Tagen vor Weihnachten sehr gut: „Alles, was in irgendeiner Weise mit dem Saarland zu tun hat, reißen uns die Leute förmlich aus den Händen.“ Alles in allem hat er den Eindruck, das Buchgeschäft könne noch etwas besser laufen, aber bis Heiligabend sind es ja auch noch ein paar Tage.