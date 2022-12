Debatte im Landtag : Tobias Hans meldet sich erstmals seit Abwahl als einfacher Abgeordneter zu Wort

Saarbrücken Bis April war er Ministerpräsident im Saarland. Nun meldete sich Tobias Hans erstmals als einfacher Abgeordneter im Landtag zu Wort. Im Landtag debattierten die Saar-Parteien am Freitag über das Thema Wirtschaft.

Zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode hat sich Ex-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Nachmittag als einfacher Abgeordneter im Landtag zu Wort gemeldet. Hans vermied Angriffe auf die neue SPD-Landesregierung, er konzentrierte sich in seiner Rede ganz auf das neue Digitalressort im Wirtschaftsministerium von Jürgen Barke (SPD).