Kultfilm : Vor 37 Jahren, als es November 2019 war. . .

1982 wurde der Film Blade Runner veröffentlicht. Er spielt in einer Zukunft, die unsere Gegenwart ist.

Heute ist 37 Jahre her. Heute vor 37 Jahren war nämlich November 2019. Der November 2019, in dem der Mensch Replikanten, Roboter, die von Menschen kaum zu unterscheiden sind, zu anderen Planeten geschickt hat, um nach einer neuen Heimat zu suchen. Jetzt, in diesem November kommen einige dieser Replikanten zur Erde zurück, mischen sich unter die Menschen – was die als Bedrohung empfinden und Sonderpolizisten, die Blade Runner, losschicken, um sie zu töten. Es ist dieser November 2019, in dem die Menschen eine Frage nicht töten können: „Wo beginnt menschliches Dasein – im Vergessen, dass man letztendlich doch nur eine Maschine ist?“