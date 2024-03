Regionaler Leitartikel Macht bitte Werbung für den Vogelschutz

Auch in den nunmehr so bunten Gehölzen geht es rund. Die Vögel beginnen mit ihrem natürlichen Lebenskreislauf. Überall werden Nester gebaut, und in vielen hockt auch schon ein geduldiges Weibchen auf den Eiern. Weil das so ist, darf man ab 1. März und bis 30. September Hecken und Büsche nicht mehr stark schneiden oder gar roden. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es. So sollen Tiere, die in Hecken brüten oder sich dort verstecken, geschützt werden.