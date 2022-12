75 Jahre Saar-Verfassung : „Das Saarland ist sicher das internationalste aller Bundesländer“

Professor Rainer Hudemann hatte bis 2013 den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität des Saarlandes inne. Hudemann (74) gilt als großer Frankreichkenner, er hat Jahrzehnte lang zum deutsch-französischen Verhältnis geforscht. Von 2010 bis 2013 hatte er auch eine Professur an der Pariser Sorbonne. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Die saarländische Verfassung, deren 75. Jahrestag wir an diesem Donnerstag feiern, entstand in der sogenannten Franzosenzeit. Was können wir heute aus ihrer Historie lernen? Ein Gespräch mit dem Frankreichkenner und emeritierten Saarbrücker Geschichtsprofessor Rainer Hudemann (74).