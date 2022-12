Hohe Auszeichnung : Hohe Auszeichnung für ihr Engagement

Roden Rebecca Korinth-Lay erhält die saarländische Ehrenamtsnadel auf Vorschlag ihres Vereins Karo Blau-Gold Roden.

Die Vizepräsidentin des Karnevalsvereins Karo Blau-Gold Roden, Rebecca Korinth-Lay, hat auf Vorschlag die saarländische Ehrenamtsnadel erhalten. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger würdigte in ihrer Laudatio deren Arbeit rund um das Ehrenamt. Wie der Verein berichtet, trat Korinth-Lay 1977, im Alter von sechs Jahren, in die Karnevalsgesellschaft KAFRA in Fraulautern ein. Seither lebt und liebt sie den karnevalistischen Tanzsport wie kein anderer. Den Start machte sie als Tänzerin, damals noch in der Jugendgarde in Fraulautern. 1993 zieht es Rebecca Korinth-Lay nach Roden, übernimmt hier das Amt der Trainerin der Aktivengarde und wird Vorstandsmitglied.