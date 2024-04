Kolumne Saar Móó Bloos e Film – odder forrs Läwe lerne?

Jòhrzehnde sinn vágang, es Camera umgezòh, Kinos váschwunn, neie kumm. Fernsehn, DVDs & Co. biede kläänes Kino vum Sofa aus. Unn banalere Filme schade kaum, wem’má debei schlòòfd. Trodzdemm waa’s faschd e Schogg, wie’s má gedämmerd had: Egal, wie bleed e Film is, ebbes lerne kam’má doch. Forr bloos ään Beispiel raussegreife, wo Dausende Drähbiischer spannend mache soll: Jemand fassd ebbes kroddefalsch uff, was á sidd, heerd, vázehld kridd; reimd sisch es denkbaa Schlimmschde sereschd unn is dief beleidischd. Mid paa Worde wär alles rischdischsestelle. Awwer jedz zähld bloos sei eischni Vábòhrdhääd, unn es heischd: Brauchsch má gaanix se saan! Isch wääs, was isch wääs! Hann doch Aue im Kobb! – unn ähnlische Sprisch. Egal wie lang unn dief Vátraue, Lieb, Freindschafd waa: Alles im Dreggäämer! Im Film derf’s das, semol, wenn’s romandisch zugehd unn se am Enn noch die Kurv krien. Awwer wenn nidd? Is es dann „bloos e Film“? Odder wie im Läwe? Dann ahnd má immerhin, wo in dá groos Weld de Unfriede härkummd.