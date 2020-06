Dichter Qualm : Brand im Wohngebiet Eschberg – Feuerwehr rückt aus

Saarbrücken Am Samstagnachmittag schlugen von einem Gebäude in der Graf-Stauffenberg-Straße Flammen auf, schwarzer Rauch schwebte über dem Grundstück. Die Einsatzkräfte setzten vier Löschfahrzeuge ein, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Ein Wohnhausbrand beschäftigte die Saarbrücker Feuerwehr am Samstag von 13.45 Uhr bis 15 Uhr in der Graf-Stauffenberg-Straße im Wohngebiet Eschberg. Bei Eintreffen der Wehr waren hinter dem Haus offene Flammen und dichten schwarzten Qualm zu sehen. Wie die Feuerwehr berichtet, brannte ein am Gebäude angebrachter Unterstand vollständig ab. Eine Gasflasche stömte demnach bereits ihren Inhalt ab.