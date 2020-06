Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücken : Feuerwehr löscht Brand auf Balkon im vierten Stock

Saarbrücken Den brennenden Bodenbelag eines Balkons im 4. Stock eines Wohngebäudes in der Hohenzollernstraße löschte die Feuerwehr am Sonntag, 31. Mai, um 13 Uhr. In einem unbewachten Moment war Glut von einem Holzkohlegrill zwischen die Bretter des Bodenbelags gefallen und hatte ihn entzündet.

