„Wir bekommen Besuch!“ „ZDF-Morgenmagazin“ sendet live vom St. Johanner Markt in Saarbücken

„Wir bekommen Besuch! Am 3. Mai kommt das ZDF-Morgenmagazin mit Moderator Mitri Sirin von 6 bis 9 Uhr auf den St. Johanner Markt“, heißt es in einem Facebook-Post der Stadt Saarbrücken. Wer dabei sein will, kann an dem Morgen einfach vorbeikommen und zuschauen. „Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich“, erklärte Stadtsprecher Thomas Blug auf Anfrage. Hintergrund für die Aufzeichnung in Saarbrücken sei die Europawahl am 9. Juni.