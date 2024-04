Nach Affäre um AfD-Lob Politisches Erdbeben in Friedrichsthal – SPD-Fraktionsvorsitzender tritt aus Partei aus

Gerüchte um die Zukunft der SPD kursierten in Friedrichsthal schon länger. Nun ist es offiziell: Der langjährige Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat sowie Vorsitzende des Ortsvereins (OV) Friedrichsthal, Jörn Walter, kehrt der Partei den Rücken. Er kündigte diesen Schritt in einem noch nicht öffentlichen Schreiben an, das der SZ vorliegt. Darin erhebt er unter anderem Vorwürfe gegen Pascal Arweiler, Landtagsabgeordneter der SPD Saar und Vorsitzender des Kreisverbands (KV) Saarbrücken-Land. Insbesondere „aufgrund der Aktivitäten“ unter anderem Arweilers habe Walter, „aber auch zahlreiche weitere bekannte SPD-Urgesteine und jahrelange Mitglieder des Friedrichsthaler Stadtrats“ beschlossen, die Partei zu verlassen.