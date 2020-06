Covid19-Statistik für Saarbrücken und Umgebung : Corona-Fallzahl in der Region bleibt unverändert

Regionalverband Das Gesundheitsamt hat die neuen Corona-Zahlen vorgelegt.

Im Regionalverband hat es am Freitag keine neuen bestätigten Corona-Fälle gegeben. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Der Behörde zufolge waren damit nach wie vor sieben Frauen und Männer in der Region akut erkrankt. Denn es sind am Freitag auch keine Personen aus der häuslichen Quarantäne entlassen worden. Seit Ausbruch von Covid 19 im Großraum Saarbrücken gab es dort 1203 bestätigte Infektionen mit dem Virus. Weitere Todesopfer meldete das Gesundheitsamt am Freitag nicht. Damit sind nach wie vor 112 Verstorbene im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Von den bislang erfassten 1203 Infektionen entfallen 670 auf Saarbrücken und 533 auf die neun Städte und Gemeinden im Regionalverband. Insgesamt gelten 1084 Personen im Regionalverband als geheilt.