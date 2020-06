Kostenpflichtiger Inhalt: Unterstützung für Wirte : Püttlinger Stadtrat kassiert Beschluss zur Corona-Hilfe

Eine im Mai vom Püttlinger Stadtrat beschlossene finanzielle Unterstützung für Gastonomiebetriebe in der Stadt muss offenbar wieder zurückgenommen werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Püttlingen Der Püttlinger Stadtrat tagt öffentlich und unter Einhaltung des wegen Corona gebotenen Sicherheitsabstands zwischen den Ratsmitgliedern am kommenden Dienstag, 16. Juni, 17 Uhr, in der Stadthalle am Burgplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marco Reuther

Neu auf die Tagesordnung gesetzt wurde unter anderem der Punkt „Rücknahme eines Stadtratsbeschlusses“. Zurückgenommen werden muss offenbar die geplante „Förderung von inhabergeführten Gastronomie- und Einzelhandelsbetrieben“. Hintergrund: Anfang Mai hatte der Rat einstimmig beschlossen gehabt, die Gastronomie in der Stadt zur Abmilderung der Corona-Folgen mit insgesamt 120 000 Euro aus der Stadtkasse zu unterstützen. 38 Kneipen und Restaurants hätten davon profitieren können. Zudem sollten im Wert von 20 000 Euro Anzeigen für Gewerbetreibende im „Öffentlichen Anzeiger“ geschaltet werden. Die zusammen 140 000 Euro sollten aus übrig gebliebenen Mitteln des Vorjahres-Haushalts kommen.

Man darf gespannt sein, warum der Beschluss wieder einkassiert wird – in der Ankündigung der Ratssitzung durch die Stadtverwaltung war dies nicht erklärt. Nachdem die Entscheidung zur finanziellen Hilfe im Püttlinger Rat gefallen war, hieß es ein paar Tage später im Riegelsberger Gemeinderat, Zuschüsse an Gewerbetreibende seien laut einer aktuellen Mitteilung des Innenministeriums nicht zulässig.