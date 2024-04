Kolumne „So kann’s gehen“ Die EU kann von Völklingen lernen

Ach wären doch nur die 705 Abgeordneten des Europaparlaments am Donnerstagabend in die Völklinger Stadtratssitzung gekommen! Da hätten sie was lernen können! Von der Fraktion der Grünen: Um ein Fraktionsmitglied los zu werden, treten die anderen aus und gründen die Fraktion dann neu.

26.04.2024 , 13:10 Uhr

