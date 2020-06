Kostenpflichtiger Inhalt: Schon wieder Feueralarm : Etwa 100 000 Euro Schaden nach Brand in Hülzweiler Fischerhütte

Die Überreste der Hütte. Noch ist die Brandursache unklar, die Ermittlungen laufen. Foto: BeckerBredel

Hülzweiler „Ich kann es noch immer nicht fassen“, sagt der Vorsitzende des ASV Hülzweiler: Wieder brannte die Fischerhütte. Der Schaden ist gewaltig.

Alarm für die Feuerwehr in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag in Hülzweiler: Die Fischerhütte stand in Flammen.

Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage berichtet, brannte die Hütte teilweise aus. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude. Schon kürzlich habe es hier gebrannt, hieß es. Die Ursache war den Beamten zufolge am Pfingstmontag noch nicht klar. Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa 100 000 Euro aus.

Udo Rosche, Vorsitzender des ASV Hülzweiler Foto: BeckerBredel

An Pfingstmontag-Morgen traf die SZ den Vorsitzenden des ASV Hülzweiler, Udo Rosche, vor Ort. Er erzählte: „Bereits vor zwei Wochen versuchte man, die Hütte in Brand zu stecken, was dem Feuerteufel nicht gelang – da die angezündeten Sitzkissen auf dem Fliesenboden landeten und sich das Feuer nicht entfachte“.

Die Hütte sei wegen der vielen Wanderer immer geöffnet und für alle zugänglich, weswegen der Täter das letzte Mal das Feuer legen konnte. Rosche geht erneut von Brandstiftung aus. Besonders tragisch: Vor genau 31 Jahren sei die Hütte bereits abgebrannt worden, erzählt der Vorsitzende. Die Täter von damals wurden gefasst.