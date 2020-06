Sechs Richtige : Tipper aus dem Regionalverband gewinnt im Eurojackpot

Saarbrücken Knapp vier Stunden vor der Ziehung hat ein Tipper aus dem Regionalverband den Spielschein ausgefüllt. Jetzt kann er sich über einen Großgewinn freuen.

Ein Tipper aus dem Regionalverband Saarbrücken hat am Freitag, 12. Juni, 628.145,50 Euro im „Eurojackpot" gewonnen. Wie „Saartoto" am Samstag mitteilte, hatte der Mann acht Felder für 16,25 Euro gespielt. Ein Spielfeld enthielt die Gewinnerzahlen 7-16-22-30-48 und die Eurozahl 8.

Neben ihm gelang das am Freitag zwei weiteren Tippern aus Finnland. Der Jackpot wurde nicht geknackt, so dass am kommenden Freitag rund 31 Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse bereit liegen.