Nach der Spenden-Aktion : Von 0 auf 40 000 in weniger als zwei Stunden

Spenden-Aktion „Gemeinsam helfen. Gemeinsam gegen Corona“ der Kreissparkasse ist zu Ende.

Die Kreissparkasse St. Wendel hat gemeinsam mit der Wendelinus-Stiftung und dem Sparverein Saarland mit ihrer Spenden-Aktion „Gemeinsam helfen. Gemeinsam gegen Corona.“ alle Spenden verdoppelt, die für aktuell finanziell besonders belastete Vereine eingegangen sind. In nur einer Stunde, 43 Minuten und sieben Sekunden wurden so 20 000 Euro gespendet und verdoppelt, teilt eine Sprecherin der Kreissparkasse mit.

Am Tag des Nachbarn am 29. Mai wurde ab 11 Uhr jede Einzelspende bis zu einer Höhe von 100 Euro verdoppelt, die über die Spendenplattform www.gut-fuer-saarlouis-und-st-wendel.de an entsprechende Projekte aus dem Landkreis St. Wendel ging. Und das so lange, bis der Spendentopf von 20 000 Euro ausgeschöpft war. Bereits um 12.44 Uhr hieß es dann auf der Plattform „Gemeinsam haben wir 40 000 Euro gesammelt!“ 20 000 Euro von der Kreissparkasse St. Wendel und mehr als 20 000 Euro von zahlreichen Spendern. 18 der insgesamt 22 aus dem Landkreis St. Wendel registrierten Corona-Projekte durften sich über 248 Spenden freuen.