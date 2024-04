Traurige Nachricht für Saarbrücken Kultiges Nachtcafé in der Mainzer Straße schließt auf unbestimmte Zeit

Ob tief in der Nacht nach dem Feiern oder ganz früh am Morgen vor der Arbeit: Die Sandwiches von „Chez Jérôme“ in der Mainzer Straße sind in Saarbrücken Kult. Doch nun schließt das Nachtcafé für unbestimmte Zeit. Das gibt Betreiber Jérôme Foucat per Facebook bekannt.