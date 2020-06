Neues Online-Angebot des SR : Bürger schreiben das Saar-Geschichtsbuch mit

Info

100 Jahre alt ist das Saarland in diesem Jahr geworden. Denn am 10. Januar 1920 trat der Versailler Vertrag in Kraft, der unter anderem den Waffenstillstand nach Ende des Ersten Weltkriegs regelte. Für die heutigen Saarländer ist dieses Dokument so etwas wie eine „Geburtsurkunde“. Denn zuvor waren sie immer etwas anderes gewesen: Franzosen, Bayern, Preußen – nur eben keine Saarländer. Der Versailler Vertrag unterstellte das Gebiet an der Saar für 15 Jahre dem Völkerbund – die Region war somit eigenständig, weder bayerisch noch preußisch oder französisch. Diese 1912 Quadratkilometer große Region kann somit als Ursprung des heutigen Saarlandes gelten. Nach Ablauf der 15 Jahre sollten die rund 770 000 Einwohner dieses nun „Saarbecken“ getauften Gebiets selbst entscheiden, ob sie Deutsche oder Franzosen werden oder dem Völkerbund unterstellt bleiben wollen. Am 13. Januar 1935 stimmten die Saarländer mit über 90 Prozent für eine Rückkehr ins Deutsche Reich.