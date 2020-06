Kostenpflichtiger Inhalt: Feuer im Lückner : Brand im Wald bei Oppen hält Feuerwehr in Atem

Einsatzkräfte aus Losheim und Reimsbach starteten Löschangriffe auf die Flammen. Foto: Feuerwehr

Oppen Ein Brand von größeren Grünschnitt- und Holzablagerung bei Oppen hat an Pfingstsonntag mehrere Löschbezirke aus den Gemeinden Beckingen und Losheim am See in Atem gehalten. Ob es sich um Brandstiftung handelt oder das Feuer durch die enorme Trockenheit entstanden ist, steht zur Stunde noch nicht fest.

Wie Norman Bickelmann, Pressesprecher der Beckinger Feuerwehr, mitteilte, waren die Wahlener Einsatzkräfte um 16.56 Uhr alarmiert worden. Als sie an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Flammen auf den angrenzenden Wald übergegriffen. „Bei der weiteren Lageerkundung wurden zudem zwei weitere kleine Brandherde festgestellt, unter anderem bei einem angrenzenden Baustofflage“, schreibt Bickelmann. Die Folge: Die Wahlener Feuerwehr alarmierten ihre Kollegen aus Oppen, Reimsbach und aus Losheim nach, ebenso den Einsatzleitwagen aus Düppenweiler.

Den Einsatzkräften gelang es, den Waldbrand einzudämmen. Weitere Brandherde wurden gelöscht. Die Löscharbeiten an der Holz- und Grünschnittablagerung waren laut Bickelmann umfangreich. „Da zum Teil bis zu 30 Zentimeter starke Stämme im Brandgut lagen, konnten diese nicht ohne weiteres in Handarbeit zur Freilegung von Glutnestern bewegt werden.“ Nachdem eine feste Wasserversorgung aufgebaut wurde, starteten die Reimsbacher und Losheimer einen Löschangriff, um in das geschichtete Brandgut eindringen zu können – mit Erfolg. Mit dem Radlader des Bauhofes der Gemeinde Beckingen wurden verborgene Glutnester freigelegt. Parallel wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der Grund: Eine Person war an der Einsatzstelle gestürzt.