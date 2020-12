Pandemie : 138 Corona-Fälle, ein weiterer Todesfall

Saarbrücken Trotz deutlich sinkender Inzidenz bleibt die Lage im Regionalverband weiterhin kritisch.

Am Mittwoch, 16. Dezember, meldet das Gesundheitsamt des Regionalverbands 138 Neuinfektionen. Die 7-Tages-Inzidenz sinkt von 246,7 auf 210,2. Das liegt aber vor allem daran, weil der Mittwoch der vergangenen Woche aus der Rechnung heraus fällt. Dieser war mit 258 Neuinfektionen, die größtenteils auf einen Ausbruch in einer Kleinblittersdorfer Behinderteneinrichtung zurück zu führen waren, der mit Abstand schlimmste Tag seit Beginn der Pandemie im Regionalverband.

115 weitere Coronafälle an Schulen, in Kindergärten und Kitas im Regionalverband

Pandemie : 115 weitere Coronafälle an Schulen, in Kindergärten und Kitas im Regionalverband

115 der in der vergangenen Woche gemeldeten Coronafälle traten an Bildungseinrichtungen im Regionalverband auf. Bei rund jedem sechsten erfolgte die Ansteckung wahrscheinlich innerhalb der Einrichtung. Im Regionalverband befinden sich damit derzeit rund 1770 Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie rund 140 Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte und weiteres Personal in Quarantäne (Stand: 16. Dezember) – über 500 Personen mehr als in der Woche davor.