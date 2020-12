Nach 13 Jahren : Waschburger legt Vorsitz nieder

Riegelsberg Das Oberhaupt der Riegelsberger Grünen möchte mehr Zeit für die Familie haben.

Die Riegelsberger Grüne müssen sich im nächsten Jahr neu aufstellen. Wie der Vorsitzende Ralf Waschburger in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, wird er sein Amt nach 13 Jahren zum 31. Dezember 2020 niederlegen „Ich erhoffe mir durch diesen Schritt, mehr Zeit für meine Familie zu haben“, erklärte Waschburger. Wenn man die Arbeit als Ortsverbandsvorsitzender ernst nehme, müsse man viel Zeit investieren, sagte er. „Mir hat es viel Freude bereitet, auch weil ich hier in Riegelsberg den Ortsverband 2003 wieder aktiviert habe, 2004 zu den Gemeinderatswahlen kandidierte und lange Zeit alleine im Riegelsberger Gemeinderat vertreten war“, so Waschburger. Die Bürger hätten die Arbeit der Grünen honoriert, sodass sie ihr Ergebnis bei den folgenden Wahlen stets verbessern konnten. „Jetzt haben wir eine Fraktionsstärke von vier und hoffen, dass wir bei den nächsten Wahlen eine noch stärkere Fraktion bilden können.“