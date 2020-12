Aktuelle Zahlen : 353 neue Corona-Fälle im Saarland – zwölf neue Todesfälle

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 16.929 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 353 Fälle mehr als am Vortag.

Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mitgeteilt. Die Inzidenz im Saarland ist leicht gesunken auf 189. Die Zahl der Verstorbenen steigt dagegen weiter stetig an. Heute meldet das Ministerium zwölf weiter Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Ingesamt sind es damit seit Beginn der Pandemi 369.