Neunkirchen Die Inzidenz liegt jetzt bei 92.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Dienstag, 2. November, 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: zehn in Neunkirchen, vier in Spiesen-Elversberg, jeweils drei in Eppelborn und Merchweiler, zwei in Illingen und ein Fall in Ottweiler.