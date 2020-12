Pandemie : 115 weitere Coronafälle an Schulen, in Kindergärten und Kitas im Regionalverband

An über 30 Schulen im Regionalverband gibt es derzeit Coronafälle. Foto: dpa/Gregor Fischer

1770 Kinder und Jugendliche sowie 140 Erzieher und Lehrer sind derzeit in Quarantäne.

(red) Im Regionalverband Saarbrücken hat es in der vergangenen Woche weitere 115 Coronafälle an Schulen, in Kindergärten und Kitas gegeben. Das teilt der Regionalverband mit. Jeder Sechste der Neuinfizierten habe sich wahrscheinlich innerhalb der Einrichtung angesteckt. Derzeit befinden sich rund 1770 Kita-Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie rund 140 Erzieherinnen, Erzieher, Lehrkräfte und weiteres Personal in Quarantäne.

Insgesamt sind 14 Kitas von Coronafällen betroffen. In Saarbrücken sind das die Kita Krabbelkiste, die Kita Bonifatius, die Kita Melanchthon, das Montessori-Kinderhaus Rußhütte, die Kita Heiligkreuz, die Kita Füllengarten, die Kita Meine Villa sowie die Kita St. Eligius und St. Josef. Ebenfalls betroffen ist die Kita Ludweiler, die Kita Schubertstraße und die Kita Röntgenstraße in Völklingen sowie die Kita Pusteblume in Quierschied und die Kita Regenbogen in Sulzbach. Insgesamt befinden sich fast 500 Kinder sowie 80 Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne.

Von den Grundschulen im Regionalverband sind derzeit zehn Einrichtungen betroffen. Insgesamt befinden sich rund 500 Kinder und 30 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Gemeldete Coronafälle gibt es in Saarbrücken an den Grundschulen Ost, Klarenthal, Weyersberg und Altenkessel. Außerdem betroffen sind die Grundschulen in Großrosseln und in Heusweiler-Holz, die Völklinger Grundschule Haydnstraße, die Mellinschule in Sulzbach sowie die Grundschule Kleinblittersdorf und die Saar-Bließ-Grundschule in Kleinblittersdorf.

Zudem meldet das Gesundheitsamt Coronafälle an acht Gemeinschaftsschulen in Trägerschaft des Regionalverbands. Dort befinden sich zurzeit insgesamt 380 Schülerinnen und Schüler sowie rund zehn Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. In Saarbrücken handelt sich um die Gemeinschaftsschulen Rastbachtal, Dudweiler, Bruchwiese, Klarenthal, Güdingen und am Ludwigspark. Außerdem sind die Völklinger Gemeinschaftsschulen Sonnenhügel und Graf Ludwig betroffen.

Auch an acht Gymnasien befinden sich derzeit Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Betroffen sind in Saarbrücken das Gymnasium am Rotenbühl, die Marienschule, das Otto-Hahn-Gymnasium, das Günter-Wöhe-Gymnasium sowie das Willi-Graf-Gymnasium. Außerdem sind das Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach sowie das Völklinger Albert-Einstein-Gymnasium und das Warndtgymnasium betroffen. Insgesamt sind derzeit über 230 Schülerinnen und Schüler sowie wenige Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne.

Darüber hinaus befinden sich über 60 Schülerinnen und Schüler sowie fast 20 Lehrerinnen und Lehrer von zwei Förderschulen im Regionalverband in Quarantäne. Betroffen sind in Saarbrücken die Schule am Ludwigsberg und die Friedrich-Joachim-Stengel Schule in Heusweiler.