Weil Umzüge ausfielen : „St. Martin to go“ in der Pfarrei Heiliger Ingobertus

„St. Martin to go“ in der Pfarrei Heiliger Ingobertus

St. Ingbert Wenn die St. Ingberter nicht zu St. Martin kommen können, dann kommt St. Martin eben zu den St. Ingbertern.

Auch wenn durch die Corona-Einschränkungen die Feierlichkeiten zu Ehren von Sankt Martin am 11. November anders als gewohnt geplant werden mussten, war die Alternative dazu gar nicht so schlecht. Die Reaktionen aus der Bevölkerung jedenfalls waren durchweg positiv: „Das ist aber eine schöne Idee“ und „Danke, das freut uns aber sehr“ waren die häufigsten Bemerkungen zur Aktion „St. Martin to go“. Schon am frühen Morgen trafen sich Helferinnen und Helfer aus der Pfarrei im Pfarrheim St. Josef, um 1055 St.-Martin-Tüten zu packen. Im Martinspäckchen befanden sich ein Martinsgebäck, die Martinslegende und ein St. Martinslied. Der Inhalt lud also Kleine und Große ein, sich zu Hause mit dem Thema Nächstenliebe und Teilen auseinanderzusetzen.