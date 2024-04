Konzert in St. Ingbert Eine Chorgemeinschaft bietet in St. Hildegard große Gefühle

Für das Projekt hatten sich zwei Chöre – Chorklang Cäcilia aus St. Ingbert und der Kirchenchor St. Sebastian aus Püttlingen (Einstudierung Claus Bär) – zusammengetan. Wenige gemeinsame Proben genügten, um die Verständigung zwischen beiden Ensembles herzustellen und zu einer gemeinsamen Klangvorstellung zu finden. So genoss der große Chor die einfühlsamen und gewissermaßen hinschmelzenden Passagen, hatte aber auch sichtlichen Spaß an plötzlichen Akzenten oder am sich steigernden Tempo in den großen Doppelfugen zu den Texten „Cum sancto spiritu“ und „Et vitam venturi saeculi“. Zu den beiden Chören traten die Solisten Elizabeth Wiles (Sopran), Isabel Meiser (Alt), Martin Erhard (Tenor) und Stefan Röttig (Bass). Die Kunstfertigkeit des Solistenquartetts trat in den chromatischen Passagen beispielsweise des „Et incarnatus est“ und des „Benedictus“ besonders hervor. An den beiden Tasteninstrumenten Klavier und Harmonium brillierten Robert und Bernhard Leonardy, wobei man Bernhard Leonardy ein größeres Instrument gewünscht hätte, auch wenn das zur Verfügung stehende Harmonium ganz zauberhafte Klänge entfaltete. Vater und Sohn sind ganz offensichtlich durch langjährige Erfahrung aufeinander eingespielt und reagierten sensibel und stimmig aufeinander.