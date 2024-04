Handball-Saarlandliga Kommt es in Rohrbach schon zur Meisterfeier?

Fällt schon an diesem Samstag die Entscheidung in der Handball-Saarlandliga der Männer? Um 19 Uhr empfängt der Tabellenzweite HC St. Ingbert-Hassel den Spitzenreiter HG Saarlouis II in der Rohrbacher Rohrbachhalle zum ultimativen Gipfeltreffen.