Hoffest in St. Ingbert : Telefon-Verkauf statt Hoffest bei den Wiesmeiers

St. Ingbert Das 8. Hoffest der Familie Wiesmeier im Neunkircher Weg 87 in St. Ingbert unter dem Motto „Aus Stroh wird Geld“ findet in diesem Jahr in anderer Form statt. Patricia Wiesmeier nimmt die Bestellungen einfach telefonisch entgegen.

So können die adventlichen Türkränze, winterlichen Überraschungseier, Juister Treibholzengel, Engelrufer oder Vogelfutter-Filzpilze bestellt werden. Leckere Plätzchen, gesponsert von der Konditorei Fetzer in Biesingen, kann man ebenfalls käuflich erwerben. Ab Donnerstag, 26. November, bis Samstag, 28. November, jeweils ab 15 Uhr, besteht dann die Möglichkeit, im adventlich geschmückten Hof die Bestellungen nach Terminabsprache abzuholen. Alle Einnahmen werden für Projekte in Sri Lanka und in Togo gespendet.