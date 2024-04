Ortsrat St. Ingbert-Mitte Die Stadt hat die Bepflanzung der Blumenkübel vergessen

Die Ortsvorsteherin hatte zum Thema Bepflanzung dann noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: „Die Stadt hat auch in den Kreisverkehren die Frühjahrspflanzen vergessen“, sagte Irene Kaiser. Ihre gute Kunde: In den Kreisverkehr an der Glashütte werde demnächst eine Skulptur von Hans Peters gestellt, die wie der Kreisel in der Ensheimer Straße von Blumen, Kräutern und Stauden umstanden sein soll.