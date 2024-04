Aufbau beginnt Was Kirmes und Frühlingsfest auf dem St. Ingberter Marktplatz für Besucher zu bieten haben

Das St. Ingberter Frühlingsfest im vergangenen Jahr hatte dem Marktmeister kurz vor dem Aufbau der Fahrgeschäfte noch einiges Stirnrunzeln verursacht. Denn kurzfristig hatte damals der Betreiber des „Polyps“ wegen eines technischen Defekts an der wichtigen Attraktion absagen müssen. Und auch der Ersatz auf dem Kirmesplatz hatte wie zu- auch wieder abgesagt. Diesmal blickt Koch dem kommenden Wochenende entspannt entgegen. Der „Polyp“ werde sich mit seinen fünf Gondelarmen drehen, der Autoscooter werde auf dem Marktplatz stehen, und auch der Kettenflieger, der im Vorjahr als Ersatzfahrgeschäft den Festplatz „rettete“, wird seine Runden drehen. Auch der Klassiker „Miami“, von Koch liebevoll und bildhaft „der Scheibenwischer“ genannt, werde seinen Platz haben. Einige weitere Attraktionen, die zu einer Kirmes fest dazuzählen, hatte die Stadt schon vor Wochen angekündigt – nämlich die Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten. Von der Rostwurst über Leckereien wie gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte bis hin zu „Kerweeis“ werde alles dabei sein. Nach Angaben der Stadt werden rund 25 Karussells und Buden beim Frühlingsfest erwartet. Und alle Fahrgeschäfte und Buden werden, wie es sich auf dem Fest der Saar-Schausteller gehört, von saarländischen Betrieben angeboten, wie Koch versicherte. Die ersten Schausteller, die am Frühlingsfest teilnehmen, werden am Dienstagabend ihre Fahrgeschäfte aufbauen. Daher ist der Marktplatz in St. Ingbert von Dienstag, 16. April, 20 Uhr, bis Dienstag, 23. April, nach Angaben der Stadt voll gesperrt. Bedingt durch die Sperrung des Marktplatzes wird der Wochenmarkt am Mittwoch, 17. April, und am Samstag, 20. April, auf den Schmelzerparkplatz in der Poststraße verlegt.