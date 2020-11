Leserbrief für St. Ingbert : Die Pfälzer kriegen es besser hin

Stiefelfelsen

Der Artikel versucht etwas schön zu reden und eine Verbesserung der Situation rund um den Stiefel zu suggerieren. Fakt ist: Der Weg vom Sengscheider Parkplatz zum Stiefel ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Nach jedem Regen vergrößert sich die Sandfläche auf dem Parkplatz. Der Forst hat die wasserableitenden Zwischenstufen entfernt ohne dafür einen naturverträglichen Ersatz einzubauen. Das Ergebnis zeigt sich jedem Wanderer. Fakt ist auch, dass die Stiefelsicherung in Form des Zaunes entfernt werden soll. Das ist eine Verschlechterung. Ich kann mir nicht vorstellen, daß dann noch irgendeine Lehrkraft mit einer Schulklasse auf den Stiefel wandert. Und diese Verschlechterung erfolgt an einem überörtlichen Kulturdenkmal. Man stelle sich vor, dass dies an ähnlichen Stellen im ganzen Land geschieht. Schauen wir mal in die schöne Pfalz. Hunderte ähnliche Situationen. Die Pfälzer kriegen das doch tatsächlich hin. Die erneuern ihre Absturzsicherungen auf eine zeitgemäße und dauerhaft verkehrssichere Art, ohne gleich das ganze jeweilige Aussichtsplateau extrem zu reduzieren, wie hier am Stiefel vom Gutachter gefordert. Stellen wir uns mal vor, der Jungfernsprung bei Dahn läge auf saarländischem Bann. Nicht auszudenken! Tatsache ist auch, dass die Wegmarkierungen, abgesehen vom Saarland-Rundwanderweg und der „Pur“, nicht vorhanden sind. Der Saarforst sollte sich zusammen mit der Stadt für den Erhalt der Stiefelsicherung und die oben genannten Verbesserungen einsetzen.