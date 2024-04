Junge Menschen setzen Projekte um Die Welt ein bisschen besser machen – „72-Stunden-Aktion“ startet in St. Ingbert (mit Bildergalerie)

Vor der Alten Kirche in der St. Ingberter Fußgängerzone haben sich rund 100 junge Menschen eingefunden. Viele mit grünen „72-Stunden“-T-Shirts oder in Pfadfinder-Kluft. Manche warten gespannt, andere essen ganz cool das Eis, das es vorab am Stand neben der Bühne gibt. Nur noch ein paar Grußworte trennen sie an diesem Donnerstagnachmittag davon, mit ihrer Aufgabe loszuziehen, Hand anzulegen, Dinge zu organisieren und mit vielen Gleichgesinnten ein Projekt zu verwirklichen.