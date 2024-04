Stadtwerke St. Ingbert Deshalb ist jetzt das Trinkwasser etwas härter

Wenn es um das Trinkwasser geht, sind die St. Ingberter Bürgerinnen und Bürger durchaus verwöhnt. Das Wasser in der Mittelstadt gilt als weich und unproblematisch beim Trinken, Kochen oder Waschen. Zum Weltwassertag, der alljährlich im März stattfindet, lieferten die Stadtwerke in den vergangenen Jahren stets positive Meldungen und Einschätzungen. Es war auch einmal vom „besten Trinkwasser Deutschlands“ die Rede. Doch bei dem guten Nass haben einige Haushalte in St. Ingbert leichte Veränderungen bemerkt. „Wir müssen jetzt die Kaffeemaschine oder Wasserkocher häufiger entkalken, das waren wir vorher nicht gewohnt“, wurde unsere Zeitung berichtet. Einbildung oder Fakt? Wir fragten bei den Stadtwerken nach. Und Jürgen Bach, der Geschäftsführer der Bioshären-Stadtwerke bestätigte, dass sich beim Trinkwasser in der Mittelstadt etwas geändert habe. „Die Veränderung betrifft das gesamte Stadtgebiet.“